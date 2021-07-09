Из-за пожара в Карталинском районе эвакуируют жителей поселка Джабык

Огонь проник в населенный пункт

Сегодня, 9 июля, огонь, вспыхнувший в лесу из-за сильного ветра, перекинулся на поселок Джабык. Людей срочно эвакуируют. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в районном подразделении МЧС.

Эвакуация жителей осложняется тем, что пожар разбушевался и на дорогах по направлению к поселку. Людей будут увозить из эпицентра по железнодорожным путям.

«Утром пожарные из Нагайбакского района уже не смогли проехать в Джабык. Действительно дороги в пожаре. Но людей вывозят. По железной дороге», — рассказали в подразделении МЧС.

Накануне из поселка Запасное в новокаолинскую школу эвакуировали 21 человека. Для людей организовали питание и спальные места.

Сегодня пункт временного пребывания развернули и в поселке Кизилчилик.