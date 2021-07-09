Из-за сильного ветра лесные пожары, вспыхнувшие в Карталинском районе, вновь пробираются к поселкам. Под угрозой находился поселок Кизилчилик. Местные жители вышли на помощь пожарным. Здесь организовали пункт временного пребывания подальше от огня.
Сложная ситуация и возле поселка Джабык. Здесь наблюдается сильное задымление.
«Принято решение вывезти из задымленного поселка астматиков, легочников и пожилых, кому трудно дышать. Автобусы за людьми уже вышли. Людей ждут в местной школе. Тут их покормят и дадут возможность отдохнуть», — сообщил глава района Анатолий Вдовин.
Ранее пункт временного размещения был организован в школе поселка Новокаолинового. Сюда эвакуировали 21 жителя Запасного. Сейчас в пункте находятся 9 человек, остальных забрали родственники.
Сегодня лесной пожар перекинулся на полосу отвода ЮУЖД в Карталинском районе. На место выехал транспортный прокурор.