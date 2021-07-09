Из поселков Карталинского района из‑за пожаров эвакуируют астматиков и пожилых людей

В населенных пунктах наблюдается сильное задымление

Из-за сильного ветра лесные пожары, вспыхнувшие в Карталинском районе, вновь пробираются к поселкам. Под угрозой находился поселок Кизилчилик. Местные жители вышли на помощь пожарным. Здесь организовали пункт временного пребывания подальше от огня.

Сложная ситуация и возле поселка Джабык. Здесь наблюдается сильное задымление.

«Принято решение вывезти из задымленного поселка астматиков, легочников и пожилых, кому трудно дышать. Автобусы за людьми уже вышли. Людей ждут в местной школе. Тут их покормят и дадут возможность отдохнуть», — сообщил глава района Анатолий Вдовин.

Ранее пункт временного размещения был организован в школе поселка Новокаолинового. Сюда эвакуировали 21 жителя Запасного. Сейчас в пункте находятся 9 человек, остальных забрали родственники.

Сегодня лесной пожар перекинулся на полосу отвода ЮУЖД в Карталинском районе. На место выехал транспортный прокурор.