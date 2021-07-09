«Сосредоточиться нужно на работе с жителями»: Алексей Текслер провел оперативный штаб по пожарам на юге Челябинской области

Ситуация по-прежнему остается напряженной, с огнем ведут борьбу 200 человек и 60 единиц техники

Сегодня, 9 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб по пожарам, вспыхнувшим накануне на территориях Карталинского, Нагайбакского и Увельского районов.

«Была бессонная ночь. Благодаря действиям спасателей и пожарных, активному участию администраций муниципалитетов удалось отстоять жилые дома. Ни один дом не пострадал. Очаги возгорания составили почти 1,5 га», — сказал губернатор.

Основная угроза возникла рядом с поселком Запасное Карталинского района — огонь разбушевался буквально в километре от населенного пункта. Администрация приняла решение провести частичную эвакуацию людей. В школу поселка Новокаолиновый эвакуировали 21 человека.

«Сегодня в пункте временного размещения — новокаолиновской школе — находятся 12 человек. Остальные уехали к родственникам в ближайшие города и поселки. Организованы спальные места и питание», — сообщил глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

В режиме готовности и сейчас находятся ближайшие районы — Нагайбакский, Увельский, Агаповский и Кизильский.

«С того момента, как мы получили сообщение о верховых пожарах у соседей, мы выехали в поселки. У нас пожаров нет. Но мы подготовили технику и личный состав на случай распространения огня. Мы готовы помочь соседям с ликвидацией пожаров и размещением людей, если понадобится», — глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов.

В Нагайбакском районе эвакуировали 128 детей из лагеря «Родничок». Стихия разбушевалась далеко от лагеря, однако для предотвращения кризисной ситуации ребят доставили автобусами домой.

«В районе хутора Заря мы провели опашку. Дежурят лесники. На всякий случай мы подготовили пункты временного размещения», — сказал глава Кизильского района Александр Селезнев.

Накануне на юге области вспыхнуло 16 пожаров. В первую очередь вся работа сил МЧС и спасателей была направлена на предотвращение распространения огня на ближайшие поселки.

«Ситуация напряженная. Всё осложняется порывистым ветром. Населенным пунктам пока ничего не угрожает. Вся тяжелая техника направлена в леса», — сообщил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Пожарным удалось локализовать огонь, однако в Карталинском районе по-прежнему стихия бушует в трех точках. На местах работают 200 человек и 60 единиц техники, в том числе авиационной. Самолет БЕ-200 сделал первый сброс воды рано утром и отправился на дозаправку в Магнитогорск.

«Сосредоточиться нужно на жителях. Постоянное взаимодействие с ними. Подготовьте все пункты временного размещения. Снабжайте людей водой. Населенные пункты не оставляем, даже если угроза пожара миновала их», — распорядился губернатор.

В правительстве Челябинской области опровергли информацию карталинских СМИ о пожарах в жилых домах. В пресс-службе подчеркнули, что в результате лесных пожаров человеческих жертв нет.