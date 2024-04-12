На озере в Кунашакском районе спасли 53 рыбаков

Никто не пострадал

Сотрудники регионального МЧС спасли 53 рыбаков со льда озера в Кунашакском районе Челябинской области. Никто из них не пострадал, сообщили в пресс-службе министерства. Спасательная операция была завершена к 4 часам утра.

На озере Куракли-Маян рыбаки оказались отрезанными от берега из-за таяния льда. Мужчины дрейфовали на льдине, пока ждали спасения.

«По сообщениям от пострадавших, звонивших в экстренные службы, число рыбаков превышало 50 человек. Они не могли вернуться со льдины, отошедшей от уреза воды на 20 метров. К месту ЧП прибыли местные жители и сотрудники чрезвычайных ведомств. С помощью лодок они немедленно приступили к эвакуации людей на берег»,— сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

В операции по спасению рыбаков принимали участие представители администрации Кунашакского района, полиции, скорой медицинской помощи, спасателей Кыштымского отряда областной ПСС, сотрудники пожарных частей.