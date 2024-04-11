Сегодня, 11 апреля, на озере Куракли-Маян Кунашакского района сотрудники МЧС эвакуировали 17 рыбаков, застрявших на льдине, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую теперь рыбакам не под силу. Пострадавших эвакуировали на лодках. На месте работают специалисты с беспилотной авиационной системой», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Спасатели продолжают поиск людей в камышах.
UPD: в заросших камышом участках спасатели нашли еще шестерых рыбаков, их эвакуировали. На берегу установлена световая башня, проводится оповещение по громкоговорящей связи. На место ЧП направили дополнительные средства для поиска людей.
К утру 12 апреля сотрудники МЧС эвакуировали 53 рыбака, никто из них не пострадал.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Победители: Время — Ч Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов