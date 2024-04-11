Сегодня, 11 апреля, на озере Куракли-Маян Кунашакского района сотрудники МЧС эвакуировали 17 рыбаков, застрявших на льдине, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую теперь рыбакам не под силу. Пострадавших эвакуировали на лодках. На месте работают специалисты с беспилотной авиационной системой», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Спасатели продолжают поиск людей в камышах.

UPD: в заросших камышом участках спасатели нашли еще шестерых рыбаков, их эвакуировали. На берегу установлена световая башня, проводится оповещение по громкоговорящей связи. На место ЧП направили дополнительные средства для поиска людей.

К утру 12 апреля сотрудники МЧС эвакуировали 53 рыбака, никто из них не пострадал. 