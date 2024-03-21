Спасатели рассказали рыбакам Магнитогорска про опасность весеннего льда

В городе запрещен выход на водоемы

В Магнитогорске спасатели, сотрудники МЧС, полиции и администрации провели рейд, на котором пообщались с нарушителями запрета выходить на лед. В рамках операции «Тонкий лед» рыбакам напомнили об опасности нахождения весной на водоеме, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



«Каждую весну накануне схода льда в период опасного, непрочного и проваливающегося покрытия водоемов сотрудники экстренных служб выходят для разъяснительной работы с любителями подледной рыбалки. Именно они верят в изголодавшуюся за зиму рыбу, надеются на сказочный улов и продолжают выходить на рыбалку, рискуя собственной жизнью», — рассказали в пресс-службе.

Весной лед приобретает пористость и теряет свою структуру. Он превращается в снежную кашу и становится очень опасным. Ранее управление гражданской защиты населения администрации города предупредило о запрете выхода на водоемы.

Аналогичные запреты устанавливают в других городах Челябинской области.

Вместе с тем с активным таянием снега в регионе продолжают готовиться к паводку. На реках взрывают лед, чтобы снизить риск подтоплений.