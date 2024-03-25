На 2 тысячи рублей могут оштрафовать рыбаков в Челябинской области

Наказывать рублем будут за выход на водоемы, около которых размещена специальная табличка

Уже больше недели в Челябинской области стоит теплая весенняя погода. Несмотря на то что лед в такое время очень непрочный, рыбаки в больших количествах «высыпают» на водоемы. Накануне сотрудники ГУ МЧС России провели рейды на озере Смолино в Челябинске и предупредили любителей рыбалки об опасности тонкого льда, а также о штрафах.

«В этот опасный период мы ежедневно обучаем как взрослых, так и детей. Рассказываем о правилах поведения, способах спасения и самоспасения. Да и пострадать можно не только от воды. Многие отапливают свои палатки. При включенной горелке в закрытом пространстве кислород сгорает и остается угарный газ. Поэтому палатку нужно обязательно проветривать», — рассказал государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Николай Орлов.

Инспекторы предупредили рыбаков, что лед в весенний период очень коварный и любая вылазка может закончиться трагедией. Кроме того, в ближайшее время на всех водоемах установят информационные таблички «Выход на лед запрещен». И если рыбак или кто-то другой пренебрежет этим знаком, то будет оштрафован на сумму до двух тысяч рублей.