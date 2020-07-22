На озере Смолино спасли тонущую женщину

Она отплыла от берега на 25 метров.

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Даже не очень теплая погода не останавливает людей от посещения водоемов. Вечером 21 июля на пляже «Прибой» озера Смолино чуть не случилась трагедия.

Женщина отплыла от берега на 25 метров, но начала тонуть. Так как пляж был оборудованный, на нем обязательно дежурили матросы-спасатели, которые вытащили терпевшую бедствие из воды.

«Поскольку женщина была без сознания, ее уложили в устойчивое боковое положение, обернули в спасательное одеяло для уменьшения потери тепла и контролировали состояние до приезда скорой», — рассказал старший инструктор Поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска Дмитрий Микрюков.

Напомним, что во время пляжного сезона следует посещать только официальные оборудованные пляжи, на которых всегда дежурят спасатели. Это увеличивает безопасность отдыха в разы.