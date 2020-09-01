Купальный сезон на челябинских пляжах завершен

За три месяца матросы спасли жизни 49 отдыхающих.

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Купальный сезон официально завершили в Челябинске в понедельник, 31 августа. За три летних месяца на пляжах и местах отдыха, где дежурили матросы, не произошло ни одной трагедии. Из воды удалось спасти 28 взрослых и 21 ребенка. Помощь купающимся оказывали более трехсот раз.

Состоялась торжественная церемония с награждением и вручением грамот матросам-спасателям. Замглавы города Александр Астахов поблагодарил всех за спасенные жизни, а также пообещал, что в следующем году в городе постараются открыть еще больше пляжей, установить новые посты для работы спасателей.

Несмотря на режим повышенной готовности, челябинские пляжи с первого дня лета заполонили горожане, спасающиеся от аномальной жары. Все водоемы патрулировали мобильные патрули, так как отдыхающих было как никогда много.

«Сезон оказался сложным из-за неожиданно жаркой летней погоды, и, как следствие, особой востребованности пляжей. Огромное спасибо всем вам за работу, надеемся, что вы вернетесь к нам в следующем сезоне и с учетом опыта поможете спасти еще не одну человеческую жизнь, особенно маленькую», — обратилась с речью и. о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

Напомним, этим летом в Челябинске впервые организовали Поисково-спасательную службу на водных объектах. На 12 пляжах посвились стационарные посты, где дежурили 108 матросов-спасателей.