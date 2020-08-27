В Челябинской области два подростка спасли 5-летнего мальчика от смерти на воде

За подвиг школьников наградили в Росгвардии.

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Награды от начальника областного управления Росгвардии Александра Ясинского удостоились два челябинских подростка. 17-летний Михаил Андраникян и 14-летний Владимир Кашатнов спасли 5-летнего мальчика от гибели.



История произошла в июне этого года на пруду Старушка в посёлке Тимирязевский. Там начал тонуть мальчик Рафаэль. Владимир Кашатнов бросился ему на помощь. Парень наощупь обнаружил мальчика на дне водоёма и вытащил на берег. Затем Михаил Андраникян оказал мальчику доврачебную помощь.

«В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и спасли жизнь мальчика. Такой благородный поступок говорит о наличии у вас особых человеческих качеств — мужества, неравнодушия к чужой беде, самоотверженности»,— обратился к подросткам Александр Ясинский.

Отметим, что оба молодых человека являются воспитанниками военно-патриотического клуба «СТРОНГ», который находится под шефством СОБРа. От руководства Росгвардии школьники получили благодарственные письма и подарочные наборы с символикой ведомства. Также слова благодарности за воспитание достойного подрастающего поколения получил руководитель военно-патриотического клуба Владимир Горев.