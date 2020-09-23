На Порогах пройдёт культурный субботник

Старейшую ГЭС России восстановят энтузиасты из «Том Сойер Фест».

Послушать 00:00

В Сатке пройдёт культурный субботник Camp на Порогах. Его организаторами выступили энтузиасты из «Том Сойер Фест», которые восстанавливают историческую среду во многих городах России, в том числе и на Южном Урале. 26 и 27 сентября представители движения поедут в Сатку, где проведут культурный субботник на «Порогах».



«Пороги — единственная плотина из бутового камня, самая высокая в европейской части России. Она построена в 1910 году с учётом безопасности для природы, а в 1993 году получила статус памятника международного значения. Много лет гидроэлектростанция стоит в запустении и разрушается. Крыши текут, полы прогнили, всё вокруг заросло кустарником и деревьями, стены рушатся. Несмотря на это, место как магнитом притягивает туристов. Мы организовали субботник, чтобы продлить жизнь гидроэлектростанции до следующей весны. Порогам срочно нужен проект реставрации, техническое обследование, концепция развития — всё это огромные инвестиции»,— рассказали «Первому областному» организаторы мероприятия.

За выходные планируется очистить «Пороги» от мусора и граффити, вставить стёкла в витражи машинного зала и закрепить оконные рамы, заменить деревянный настил при входе в плавильный цех и повесить информационные таблички.

Отметим, что выезд организован совместно с Госкомитетом охраны ОКН Челябинской области. Проезд, питание и проживание предоставляется бесплатно, а весь инвентарь желающим выдадут на месте. Сбор участников состоится в субботу, 26 сентября, в 7:30 возле особняка купца Рябинина на Каслинской, 137. Записаться на культурный субботник можно на странице организаторов во «Вконтакте».