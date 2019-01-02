/ На месте трагедии в Магнитогорске проходит литургия

Губернатор Челябинской области возложил цветы к мемориалу.

Возле мемориала погибшим в трагедии, который организовали местные жители, сейчас проходит литургия. Бессчетное количество цветов и мягких игрушек, которые принесли магнитогорцы, выражают скорбь всех жителей города.

Множество людей собралось почтить память тех, кто погиб во время взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возложил цветы к стихийному мемориалу, перед началом литургии.

Редакция «Первого областного» выражает глубокие соболезнования семьям погибших.