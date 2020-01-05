Челябинские храмы приглашают посетить рождественские службы

Богослужения будут проходить с 6 по 7 января.

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Православных верующих приглашают посетить рождественские службы. Богослужения в Челябинске будут проходить с 6 по 7 января. 6 числа в Сочельник, утром будут отслужены царские часы и Божественная литургия святителя Василия Великого. Вечером же пройдет служба, которая будет состоять из великого повечерия с литией, утрени и первого часа.



«В ночь с 6 на 7 января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение — праздничная Божественная литургия. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, по адресу: улица Кыштымская, 32», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинской митрополии.

Для тех, кто не смог посетить ночную службу, утром 7 января также пройдет литургия.

Посмотреть расписание рождественских богослужений можно здесь.