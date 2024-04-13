На Медгородке в Челябинске нашли «резиновую» квартиру

В ней числились сразу 50 жильцов

Житель Челябинска прописал на своей жилплощади полсотни иностранцев. «Резиновую» квартиру обнаружили в Центральном районе города, сообщает полиция.

«Квартиру, в которой числились, но фактически не проживали 50 иностранных граждан, выявили в доме по улице Медгородок. Собственник за денежное вознаграждение осуществил около десятка фактов фиктивной регистрации мигрантов», — рассказали в ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Пятидесятипятилетнему подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.