/ Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов

Обновленное медучреждение обслуживает 31 тысячу юных пациентов в год.

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов посетил детскую поликлинику № 4, расположенную на улице Краснознаменной. Медучреждение отремонтировали, в нем появились стоматологический кабинет, рентген-установка, отделение «неотложки» и даже call-центр. Всего этого не было еще год назад. На реконструкцию из бюджета было выделено около 800 миллионов рублей.

Поликлиника к нам была присоединена в ноябре 2017 года. Тогда она обслуживала 12 тысяч человек, когда сейчас эта цифра достигла 31 тысячи. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» мы сделали полностью новую регистратуру, открыли кабинет неотложной помощи, который значительно разгрузил врачей-педиатров. Мы полностью оказываем в этой поликлинике стоматологическую помощь, теперь на месте делаем рентген, ехать маленьким пациентам никуда не нужно. — рассказал главный врач детской поликлиники.

Все изменения в медучреждении оценил Владимир Елистратов. Врио главы города прошелся по новым кабинетам, ознакомился с работой телефонного центра, а также пообщался с пациентами. Единственной жалобой, которой услышал чиновник, — нехватка мест для ожидания. Эту проблему пообещали решить в ближайшее время.

Мне очень понравилось, как выстроена работа в поликлинике. Я имею опыт посещения больниц со своими внуками, когда нужно придти, записаться, потом ждать… А здесь все отлично налажено, все звонки принимает call-центр, и пациенты сразу попадают куда нужно. И результат мы все видим — даже в пиковую нагрузку очередей нет. Пообщался с пациентами, не услышал ничего плохого, но были пожелания оборудовать больше сидений в коридорах. Мы уже этот вопрос обсудили, в ближайшее время мебель закупят. — подчеркнул Владимир Елистратов.

К концу года все взрослые и детские поликлиники должны будут перейти на режим, когда пациенты могут записаться на прием к врачу через интернет или позвонив в call-центр, не обращаясь в регистратуру медучреждения.