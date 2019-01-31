Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.1 -0.24 75.57 -0.31
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 11:40
Рост пособий и недоступные сайты. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Рассказываем, какие решения федерального правительства вступили в силу.
/ Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов

Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов

Обновленное медучреждение обслуживает 31 тысячу юных пациентов в год.
сегодня в 15:12
  |  Общество

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов посетил детскую поликлинику № 4, расположенную на улице Краснознаменной. Медучреждение отремонтировали, в нем появились стоматологический кабинет, рентген-установка, отделение «неотложки» и даже call-центр. Всего этого не было еще год назад. На реконструкцию из бюджета было выделено около 800 миллионов рублей.

Поликлиника к нам была присоединена в ноябре 2017 года. Тогда она обслуживала 12 тысяч человек, когда сейчас эта цифра достигла 31 тысячи. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» мы сделали полностью новую регистратуру, открыли кабинет неотложной помощи, который значительно разгрузил врачей-педиатров. Мы полностью оказываем в этой поликлинике стоматологическую помощь, теперь на месте делаем рентген, ехать маленьким пациентам никуда не нужно. — рассказал главный врач детской поликлиники.

Все изменения в медучреждении оценил Владимир Елистратов. Врио главы города прошелся по новым кабинетам, ознакомился с работой телефонного центра, а также пообщался с пациентами. Единственной жалобой, которой услышал чиновник, — нехватка мест для ожидания. Эту проблему пообещали решить в ближайшее время.

Мне очень понравилось, как выстроена работа в поликлинике. Я имею опыт посещения больниц со своими внуками, когда нужно придти, записаться, потом ждать… А здесь все отлично налажено, все звонки принимает call-центр, и пациенты сразу попадают куда нужно. И результат мы все видим — даже в пиковую нагрузку очередей нет. Пообщался с пациентами, не услышал ничего плохого, но были пожелания оборудовать больше сидений в коридорах. Мы уже этот вопрос обсудили, в ближайшее время мебель закупят. — подчеркнул Владимир Елистратов.

К концу года все взрослые и детские поликлиники должны будут перейти на режим, когда пациенты могут записаться на прием к врачу через интернет или позвонив в call-центр, не обращаясь в регистратуру медучреждения.

Общество
Новая районная поликлиника появится в Миасском
23.01.2019
Новая районная поликлиника появится в Миасском
Общество
Ремонт городской больницы №1 закончился в Златоусте
09.11.2018
Ремонт городской больницы №1 закончился в Златоусте
Общество
Новый флюорограф появился в еткульской больнице благодаря Борису Дубровскому
08.11.2018
Новый флюорограф появился в еткульской больнице благодаря Борису Дубровскому
Происшествия
Челябинка, пробежавшая на «красный» перед трамваем, оказалась в больнице
29.10.2018
Челябинка, пробежавшая на «красный» перед трамваем, оказалась в больнице
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Левый поворот запретят на четырех перекрестках Челябинска
сегодня в 17:14
Левый поворот запретят на четырех перекрестках Челябинска
Общество
Девушке-инвалиду проведут уникальную операцию в больнице Челябинска
сегодня в 16:57
Девушке-инвалиду проведут уникальную операцию в больнице Челябинска
Общество
Первый заболевший корью в новом году зарегистрирован в Челябинске
сегодня в 15:23
Первый заболевший корью в новом году зарегистрирован в Челябинске
Общество
Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов
сегодня в 15:12
Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов
Общество
Банк простит кредит пострадавшей от взрыва газа в Магнитогорске семье
сегодня в 14:30
Банк простит кредит пострадавшей от взрыва газа в Магнитогорске семье
Общество
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
сегодня в 14:18
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
Общество
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
сегодня в 13:51
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
Общество
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
сегодня в 12:33
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6