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Уголовное дело возбудили следователи после поножовщины в школе Сосновского района

С персоналом учебного заведения беседуют правоохранители.
сегодня в 18:05
  |  Общество

Школу, где 17 января подросток порезал ножом одноклассника, посетили следователи. Они намерены дать уголовно-правовую оценку действиям работников учебного заведения и должностных лиц, которые отвечали за безопасность школьников, но не обеспечили ее. В данный момент сотрудники следственного комитета беседуют с директором школы. Параллельно возбуждено уголовно дело.

С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В настоящее время следователем СК совместного с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. внутренних дел для проведения процессуальной проверки. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Напомним, конфликт с ножом в Сосновском районе произошел через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области - один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан.

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