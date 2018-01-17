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Участники поножовщины в школе Сосновского района были второгодниками

Между подростками был продолжительный конфликт.
сегодня в 19:11
  |  Общество

Полиция раскрыла подробности конфликта в школе Сосновского района. Школьник начал орудовать ножом, защищаясь во время конфликта. Эта реакция была обоснована: пострадавший, 17-летний подросток, часто подначивал и задевал младшего школьника. Оба числились в классе с особой программой обучения, были оставлены на второй год.

Оба мальчика ЗПР. И старший постоянно доставал, издевался над малолетним. Я думаю, тот насмотрелся в СМИ — вот и выдал ответную реакцию. Он не какой-то там рецидивист. — пояснила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк.

Ученики школы подтвердили: вражда между двумя подростками шла давно. До этого конфликты решались без применения оружия.

Конфликт произошел, потому что старший столкнул другого мальчика с подоконника. Крови было немного. Тот, которого ранили, сразу побежал к директору. Наверное, был в шоке от произошедшего. — рассказали сайту «Первый областной» свидетели ситуации.

Добавим, что прокуратура уточнила состояние пострадавшего школьника. Оно стабильное. Подросток остается под наблюдением врачей в больнице.

Напомним, конфликт с ножом в Сосновском районе произошел через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

Дмитрий
20:25, 17.01.2018
Пермь не приволжский город, он на Каме

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