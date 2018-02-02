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Капитан магнитогорского «Металлурга» продлил контракт на 2 года

Новое соглашение рассчитано на 2 года.
сегодня в 08:39
  |  Хоккей

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» и капитан команды Сергей Мозякин продлили контракт. Новое соглашение рассчитано на 2 года. 36-летний нападающий подписан перед стартом олимпийских соревнований.

Капитан магнитогорской команды и уникальный нападающий Сергей Мозякин продлил контракт с «Металлургом» на два года. Таким образом, новое соглашение рассчитано до конца сезона КХЛ 2019/2020 годов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе хоккейного клуба «Металлург».

Сергей Мозякин в текущем сезоне провел за 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 19 шайб и отдал 23 голевые передачи. В составе магнитогорского клуба форвард дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, ранее стало известно, что один из лидеров магнитогорского клуба выступит на Олимпиаде-2018. Сергей Мозякин вместе с вратарем Василием Кошечкиным представят «Металлург».

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