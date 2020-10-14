На 7,5 лет сменят место жительства наркоторговцы из Сатки

Местный суд отправил их в колонию строгого режима.

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Саткинский городской суд закончил рассмотрение дела в отношении двух местных жителей. Они обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали наркодилеров в ноябре 2019 года. В ходе следствия выяснилось, что они купили около 500 граммов а-PVP и 80 граммов MDMB. Вещества планировали продать.

«Часть расфасованного наркотического средства они припрятали в оборудованном тайнике на территории города, остальное хранили дома у одного из преступников. Преступление не было доведено до конца в связи с их задержанием и изъятием указанных наркотических средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По решению суда, ближайшие 7,5 лет они проведут в колонии строгого режима. Кроме того, каждому предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей.