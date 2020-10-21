Челябинские полицейские задержали мужчину с наркотиком

Подозреваемый намеревался продать запрещенное вещество.

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Челябинские полицейские задержали местного жителя с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержание челябинца, 1991 года рождения, произошло в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе досмотра правоохранители обнаружили у мужчины 10 свёртков с наркотиком массой более 3 граммов. Подозреваемый рассказал, что собирался сбыть вещество на территории Челябинска бесконтактным способом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент челябинец помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.