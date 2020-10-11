Челябинские полицейские изъяли у иностранцев более 680 граммов наркотика

Мужчины намеревались продать запрещённое вещество.

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Накануне сотрудники полиции задержали в Челябинске двух иностранцев с наркотиками. Известно, что мужчины намеревались сбыть запрещённое вещество. Какой срок грозит наркоторговцам, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержание произошло около одного из домов на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. В ходе досмотра у иностранцев, 1990 и 1968 годов рождения, обнаружили 43 свёртка с героином. Задержанные рассказали, что хотели продать наркотик, разложив по тайникам.

Затем правоохранители наведались в квартиру подозреваемых. Там они обнаружили ещё более 100 свёртков с героином, в каждом было по 4 грамма вещества. Ещё 15 свёртков изъяли из тайников, на которые указали сами наркоторговцы. Всего полицейские изъяли более 680 граммов наркотика.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „покушение на незаконный сбыт наркотических средств“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет»,— прокомментировали в ведомстве.

Мужчины помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.