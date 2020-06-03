На 185 тысяч рублей обманул пенсионерку челябинец под предлогом ремонта

Женщина договорилась об оказании услуг с незнакомцем.

Послушать 00:00

Жертвой мошенника стала 76-летняя жительница Челябинска. Женщина договорилась с незнакомцем о том, что он сделает ей ремонт за 185 тысяч рублей. Как только злоумышленник получил деньги, он скрылся, не выполнив обещанную работу.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

«По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.