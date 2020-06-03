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Жертвой мошенника стала 76-летняя жительница Челябинска. Женщина договорилась с незнакомцем о том, что он сделает ей ремонт за 185 тысяч рублей. Как только злоумышленник получил деньги, он скрылся, не выполнив обещанную работу.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.
«По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.