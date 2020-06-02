Больше 100 тысяч рублей «вытянули» мошенники из жителей Златоуста

С обоими случаями работают правоохранительные органы.

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В первый день лета в Златоусте произошло сразу два случая мошенничества. Злоумышленники похитили у местных жительниц более ста тысяч рублей.



Первое происшествие случилось, когда жительница Златоуста решила купить билеты на самолёт, однако воспользовалась фейковой страницей в интернете. В итоге она ввела все данные и потеряла 7 820 рублей. Уже на этом этапе потерпевшая поняла, что её обманули, но не стала блокировать карту, чем дала мошенникам повод вновь списать с неё деньги.

«На сайте появилась запись, что произошла ошибка, и что необходимо еще раз ввести личные данные, на этом этапе женщина поняла, что ее обманули. Однако потерпевшая не стала блокировать карту, купила билет. Однако 01.06.2020, когда на счет женщине поступили денежные средства, то мошенники вновь ими воспользовались, осуществив несколько покупок на сумму 10 000»,— рассказали «Первому областному» в полиции Златоуста.

После первой оплаты женщина попыталась заблокировать карту, но мошенники списали часть суммы. В итоге женщина потеряла более 17 тысяч рублей. Во втором случае мошенники воспользовались «классической» схемой.

«Потерпевшей 1979 года рождения позвонил на телефон „представитель банка“ и сообщил о списании денежных средств мошенниками. Женщина сообщила все свои данные. В результате мошенники списали с ее счета 85 882 рубля»,— добавили в полиции.

В МВД напомнили, что если вам поступил звонок, и якобы сотрудник службы безопасности банка предупреждает вас об опасности хищения ваших денежных средств нужно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на вашей карте для проверки информации. Также не стоит сообщать персональные данные посторонним лицам. Кроме того, сотрудники банка никогда не требуют сообщать им персональные данные, пин-код и пароль, пришедшие на телефон и другие данные.