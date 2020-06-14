С 1 июля некоторым пенсионерам начнут индексировать выплаты

Повышение пенсий коснётся двух категорий пенсионеров.

Послушать 00:00

С 1 июля 2020 года пенсии некоторых россиян снова начнут индексировать. В частности, это коснётся тех, кто является опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан, а также работающих пенсионеров, завершивших свою деятельность. Об этом сообщает газета «Известия».

Что касается опекунов, то, как объяснял ранее лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов, раньше к пенсии им доплачивали около трёх-четырёх тысяч рублей, из-за этого они попадали в категорию работающих граждан, которым индексация не проводилась. Теперь же всё будет иначе. Как сообщает издание «РИА Новости», отделения Пенсионного Фонда России обновят списки этой категории пенсионеров до 15 июня, и уже с 1 июля пенсии начнут индексировать. Примечательно, что никаких заявлений для этого писать не нужно.

Кроме того, с 1 июля вступит в силу закон о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность. Им будет сделан перерасчёт с учётом всех пропущенных плановых индексаций.

Хорошая новость и для пенсионеров, достигших 75-летнего возраста: в ближайшее время Госдума рассмотрит поправку о доплате на возраст, начиная с 75 лет. Сейчас её получают пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста.