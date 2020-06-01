Дело о мошенничестве раскрыли еманжелинские полицейские

Подозреваемые потратили с потерянной карты 12 тысяч рублей.

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В Еманжелинске сотрудники полиции раскрыли мошенничество. Стражи правопорядка задержали двух человек, которые пользовались потерянной банковской картой.



В полицию обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что с его потерянной карточки начали списываться деньги. Всего было потрачено 12 тысяч рублей. Правоохранители приступили к расследованию дела и установили подозреваемых. Ими оказались 29-летняя женщина и 35-летний мужчина.

«Установлено, что подозреваемые нашли банковскую карту потерпевшего около одного из магазинов по улице Ленина и решили ею воспользоваться, расплачиваясь бесконтактно за покупки в магазинах»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» УК РФ. Ее санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.