12-летний мальчик пропал в Челябинске

Школьник не вернулся из гимназии.

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Бить тревогу мама Максима Зеленина начала вчера вечером. В 18:30 сын сел в маршрутку, когда возвращался домой из гимназии № 23, сказал, что в районе цирка пробки, а уже в 19:20 с ним пропала связь. Обеспокоенные родители начали поиски сначала своими силами, затем обратились в полицию.

«Вчера вечером обратились в полицию, ночью связались с классным учителем, связались с завучем, связались с его знакомыми, учитель сказал, с кем он дружит, выложили во все группы, в чаты, по знакомым моим, его. Это очень сильно на него не похоже, даже если он сильно на что-то разобиделся», — рассказала мама Максима корреспонденту сайта «Первый областной».

Женщина переживает, что с сыном могло случиться что-то страшное, поэтому в ходе поисков не исключает ничего и проверяет даже свои самые жуткие опасения.

«Открыты настежь во всем доме чердаки, замки висят, но открывай вот просто, знают об этом все детки двора. Кашириных, 114А и рядом дома тоже. Просто поднимаешься на 10 этаж, поднимаешься чуть еще и на чердак, там огромные помещения, там уже кое-где в углах появляется человеческая жизнедеятельность, а если еще выше — все крыша и крошечный бортик», — взволнованно рассказывает женщина.

О пропаже Максима также сообщили в поисковый отряд «Легион-СПАС». Координатор поисков рассказала, что зачастую дети просто спят у кого-то из друзей. Этот вариант мама Максима также не отметает, но большинство из них уже обзвонили.

«Он очень сильно замучен учебой, у него хроническое недосыпание, может быть даже не где-то у деток, подъезды мы все прошерстили: у нас была смена домофонов, и сейчас можно просто по коду зайти. Везде, куда я попала, поднималась на 10-ый этаж, долбилась на чердаки, если закрыто, просто спускалась пешком, заглядывая в каждый уголок, все ближайшие дома», — рассказала она.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении мальчика или видел его, просят сообщить по телефону: +7 908 067-88-81 или в дежурную часть полиции.

В момент пропажи мальчик был одет в темно-серый удлиненный пуховик с оранжевой подкладкой, горнолыжные штаны чуть светлее куртки, зелено-коричневая шапка-балаклава и черные ботинки. На плечах был большой черный рюкзак. Мальчик худощав, рост — 160 см.