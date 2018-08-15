/ Врачи сохранили ладонь повара, чья рука попала в мясорубку. Видео

Пальцы женщины оказались повреждены винтом.

Жительница Чебаркуля получила серьезные травмы руки после контакта с мясорубкой. Конечность оказалась там из-за неудачного движения повара. Женщину экстренно госпитализировали в местную больницу. Там провели операцию, использовав болгарку. Медики обработали конечность, предварительно обеззаразив ее.

Вчера к нам из воинской части поступила женщина, которая работает поваром. Врачи скорой помощи вкололи ей обезболивающее, чтобы не развился травматический шок. Для того, чтобы провести первичную хирургическую обработку, пришлось пригласить не только травматолога, но сотрудника МЧС. Руку освободили из электромясорубки. Только после освобождения удалось провести первичную обработку. Сохранили два пальца — мизинец и безымянный. Три попали в шнек и были полностью раздроблены. Сохранена ладонь и сама кисть. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач ГБУЗ «Областная больница Чебаркуля» Александр Локтев.

Последствия ЧП попали на видео.

Отметим, что спасательный отряд не выезжал на помощь пострадавшей женщине. С предприятия ее увезли на «скорой». Сейчас пострадавшая находится под присмотром травматологов. Они примут решение о необходимости дальнейшего хирургического вмешательства и восстановления функций руки.