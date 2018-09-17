/ Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком

Врачи сутки боролись за его жизнь.

Рабочий магнитогорского предприятия скончался после рабочей смены. Мужчина днем 14 сентября находился на территории листопрокатного цеха. Выполняя там работу, он не удержался на ногах и упал в ванну с цинком. Металл был раскален. Работник, которому был 21 год, получил множественные ожоги. Его забрали в больницу с территории предприятия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что за жизнь сотрудника предприятия боролись почти сутки, однако он не выжил. Мужчина проработал меньше года.