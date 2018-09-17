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/ Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком

Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком

Врачи сутки боролись за его жизнь.
сегодня в 18:16
  |  Происшествия

Рабочий магнитогорского предприятия скончался после рабочей смены. Мужчина днем 14 сентября находился на территории листопрокатного цеха. Выполняя там работу, он не удержался на ногах и упал в ванну с цинком. Металл был раскален. Работник, которому был 21 год, получил множественные ожоги. Его забрали в больницу с территории предприятия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что за жизнь сотрудника предприятия боролись почти сутки, однако он не выжил. Мужчина проработал меньше года.

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