/ Врач Перинатального центра провела прием пациенток в Еманжелинске

Выездные бригады из областного центра часто посещают города региона.

Врач Областного перинатального центра принимала сегодня пациентов в Еманжелинске. Для жителей этого уральского города выделили день, когда к ним приехал акушер-гинеколог из Челябинска. На прием смогли попасть около 30 женщин. Им дали рекомендации, которые можно выполнять на местах, или пригласили на дальнейшее обследование в Челябинск.

Мы приехали из областного перинатального центра с целью осмотра пациентов, как беременных, так и нуждающихся в наблюдении гинеколога, для проведения консультативного приема, выявления женщин с тяжелой патологией, которым нужно оперативное лечение или оказание высококвалифицированной помощи в нашем учреждении. — рассказала сайту «Первый областной» гинеколог Елена Нуйкина.

Пациентов, которые встретятся с челябинскими врачами, отбирают специалисты районных больниц. Они знают, кому необходима консультация, а кому уже назначено посещение челябинского центра.

Опыт положительный, люди получают помощь и выполняют на местах рекомендации. Такой метод работы достаточно прогрессивный. Существует практика, когда человек обследуется у нас и едет в областную больницу, но вместо этого его проконсультируют здесь. Прием ведут весь день. Обычно подбираются 30−40 человек, которым нужна консультация. — пояснил сайту «Первый областной» Главврач ГБУЗ «Городская больница № 1» Юрий Волков.

В Еманжелинске запланированы также дни с сосудистыми хирургами, кардиологами, эндокринологами. А выездная бригада Перинатального центра будет посещать и другие города региона.