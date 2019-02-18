/ В России создали механическую руку для людей с ограниченными возможностями

Устройство управляется при помощи взгляда.

Уникальную роботическую систему создали в Московском физико-техническом институте. Разработка российский ученых предназначена для помощи маломобильным людям, сообщают «Известия».

Как рассказал руководитель лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Роман Горбачев, уже создан прототип устройства, который состоит из робота-манипулятора, специального захвата и системы технического зрения.

Комплекс будет предназначен для людей, у которых нарушена функция рук в результате травм или болезни. Робот должен дать возможность человеку переместить предметы, открыть бутылку, подать яблоко. Манипулятор сможет его напоить и накормить, помочь принять лекарство. — цитируют слова Романа Горбачева «Известиям».

Управление машиной не потребует от человека никаких двигательных усилий, достаточно будет лишь посмотреть на нужный объект. Предполагается, что в дальнейшем манипулятор будет управляться не только через айтрекер, но и голосом и даже силой мысли. Специально для этого в МФТИ разрабатывают инновационная нейрогарнитура.

В перспективе такие установки могут пригодиться и на производстве, а именно там, где человеку не хватает «третьей руки». Управление роботом осуществляется взглядом. Отметим, изобретение российских ученых появится на рынке в ближайшие три года.