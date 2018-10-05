/ Мясной ларек выгорел на остановке в Магнитогорске

Ущерб исчисляется в сотнях тысяч рублей.

В уличном ларьке на улице Калмыкова в Магнитогорске сегодня, 5 октября, вспыхнул пожар. За несколько минут огонь из мясного отдела перекинулся на другие торговые точки. Узнав о возгорании, на место съехались владельцы киосков.

В 9:30 мне позвонил мой продавец. Она сказала, что в соседнем павильоне началось возгорание и сильное задымление. Она успела только выбежать на улицу в тапочках и халате. Больше ничего она забрать не успела. Я приехал сюда, и уже здесь увидел, что происходит пожар. — рассказал сайту «Первый областной» предприниматель Владимир Бякуш.

По словам Владимира Бякуша, мясной павильон загорелся очень быстро, а огонь распространялся по крыше. Предприниматель говорит, что убыток от пожара его торговой точке составляет более 200 тысяч рублей. Ущерб ларьку, который загорелся первым, подсчитывается.

Отметим, что на месте ликвидации возгорания работал расчет 21 пожарной части Магнитогорска.