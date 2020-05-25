«Мы были на первом этаже»: огнем уничтожило дачу в Златоусте

В момент ЧП хозяева были дома.

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Жуткий пожар произошел вечером 24 мая на одном из участков СНТ «Металлург» в Златоусте. Вспыхнул дачный домик, тем временем хозяйка и ее дочь находились внутри жилища. Женщины предположили, что дача вспыхнула из-за короткого замыкания.

«Мы были на первом этаже, пожар начался со второго этажа. Видимо, там коротнуло что-то, короткое замыкание произошло на втором этаже», — прокомментировала хозяйка дома.

Считанные минуты потребовались на то, чтобы пламя поглотило все строение. На месте работали сотрудники МЧС. Причину возгорания установят специалисты.