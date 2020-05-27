Участились пожары на садовых участках в Челябинской области

Садоводы рискуют, когда жгут траву и неосторожно обращаются с огнем.

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Сразу несколько возгораний произошло накануне, 26 мая, в Челябинской области. Сначала вспыхнул деревянный садовый дом в поселке Мирный. На место выехали три боевых расчета 104-й и 203-й пожарных частей.

«В результате возгорания повреждены стена, потолок и внутренняя отделка строения. Пострадавших нет. По предварительным данным, причина пожара кроется в неосторожном обращении с огнем неустановленных лиц», — сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

В этот же день спасатели тушили траву вблизи СНТ «Чайников лог» и «Северный-2», неподалеку от автодороги Миасс-Карабаш и Объездной дороги. Также горел торф рядом с улицей Богдана Хмельницкого. Кроме того, тушили сухие листья и траву на территории Городских лесов.

«Причина всех происшествий — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

Южноуральцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номерам «101» (для мобильных телефонов) и «01» (для городских телефонов).