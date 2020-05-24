Микроволновка стала причиной пожара в Копейске

На месте ЧП работали сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области.

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Пожар произошёл в сегодня, 24 мая, в Копейске Челябинской области. Пожарным удалось эвакуировать из многоэтажного дома более 20 человек. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о том, что из окна одного из домов на улице Темника виден дым, поступило утром на центральный пункт пожарной связи. Силы и средства Копейского пожарного гарнизона были незамедлительно направлены на место ЧП.

«До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались из своих квартир, но внутри ещё остались те, кто побоялся идти по задымлённому подъезду. Благодаря слаженным действиям сотрудникам „чрезвычайного“ ведомства удалось вывести на безопасное расстояние 22 человека, из них 3 детей»,— сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание микроволновой печи. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности. В результате никто не пострадал.

В тушении возгорания приняли участие 6 единиц техники и 18 человек личного состава.