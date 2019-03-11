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/ В марте челябинцы услышат систему оповещения

В марте челябинцы услышат систему оповещения

Плановая техническая проверка затронет все электросирены города.
сегодня в 11:46
  |  Общество

На Южном Урале состоится проверка региональной автоматизированной системы оповещения. Плановое мероприятие состоится 27 марта. Об этом, на аппаратном совещании главы города сообщил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.

27 марта, в соответствии с планом основных мероприятий утвержденным губернатором, будет проводиться годовая техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения Челябинской области, с включением всех систем электросирен, в том числе и локальных систем оповещения. Мы готовимся к этой проверке в плановом режиме. — подчеркнул Александр Рымарев.

Во время технической проверки население Челябинска просят реагировать в штатном режиме на оповещения сирен.

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