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/ В Челябинской области будут выявлять нелегальные маршрутки

В Челябинской области будут выявлять нелегальные маршрутки

В областном ГИБДД началась операция «Маршрутка-Нелегал».
сегодня в 13:05
  |  Общество

В период с 11 по 15 марта, в Челябинской области будут проводится спецоперация «Маршрука — Нелегал», главной целью которой станет выявление предпринимателей, и предприятий, которые занимаются нелегальной перевозкой пассажиров. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Например, в г. Челябинске официально не существует маршрутов № 9, 79 в городе Магнитогорске маршрута № 42. Также, нелегальными являются перевозки по маршрутам на автобусах, на которые нанесены надписи «Экскурсионный», «Ученический», «Автобусное такси» и т. д. С такими обозначениями в г. Челябинске автобусы следуют по 66, 85 и 139 маршрутам. Помимо соблюдений законодательства в области безопасности дорожного движения будут изучаться экономические аспекты деятельности транспортных предприятий, не желающих проходить конкурсную процедуру допуска на маршрут в порядке, предусмотренном законодательством. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Кроме того, сотрудники полиции будут выявлять иностранных, которые осуществляют трудовую деятельность без законных на то оснований. Жителей Челябинской области просят с пониманием отнестись к действиям правоохранителей.

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