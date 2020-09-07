За убийство сына вынесут приговор жителю Копейска

Мужчина совершил преступление в состоянии аффекта.

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В Копейске перед судом предстанет местный житель, расправившийся с собственным сыном. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в состоянии аффекта.

Супруги проживали в одном из частных домов города вместе со своим сыном. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным и находился на иждивении родственников. Из-за этого между ним и главой семейства часто случались ссоры.

«В ходе возникающих ссор потерпевший систематически причинял отцу побои и оскорблял родителей. Указанное систематическое аморальное и противоправное поведение создавало длительную психотравмирующую ситуацию», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла в июне этого года, во время очередного семейного скандала. Пьяный сын оскорбил отца и замахнулся на него сковородой. Тогда мужчина нанес ему удар ножом в живот. Травма оказалась несовместимой с жизнью.