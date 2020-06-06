Автомобилиста осудили за тонированные стёкла в Челябинске

Мужчина нарушает закон уже во второй раз.

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В Челябинске суд вынес приговор автолюбителю, дважды нарушившему законное требование Госавтоинспекции. Подробнее сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, сотрудниками ГИБДД по Челябинску был остановлен автомобиль, светопропускание передних стёкол которого не соответствовало требованиям ГОСТа. Примечательно, что ранее водитель автомобиля 1998 года рождения уже привлекался к административной ответственности за данное нарушение, но устранить его не пожелал. Кроме того, у челябинца отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности.

«Инспекторами полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску в отношении мужчины были составлены административные материалы по выявленным нарушениям. До рассмотрения судом материала об административном правонарушении о неисполнении законного требования сотрудника полиции мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Суд Калининского района вынес решение о привлечении водителя к административной ответственности в виде ареста сроком 10 суток»,— рассказали в ведомстве.

В специальный приёмник для правонарушителей водителя доставили прямо из зала суда.