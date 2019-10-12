Мужчину сбили на пешеходном переходе на улице Елькина в Челябинске

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

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В Советском районе города Челябинска, 11 октября около 18:40 вечера, произошло ДТП с участием пешехода и внедорожника. Инцидент произошел возле дома №77 по улице Елькина в Челябинске. Его зафиксировали наружные камеры наблюдения.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля светлого цвета сбил мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего, автомобиль немедленно скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его состояние уточняется.

Госавтоинспекция города Челябинска просит всех очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия помочь установить марку и номер автомобиля. Лиц, располагающих какой-либо информацией или записями с видеорегистраторов, просят обратиться в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску (улица Гончаренко, 99) по телефонам: 728-60-10(11); 8-922-705-31-32.