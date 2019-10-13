«Вся левая сторона переломана»: стало известно о состоянии челябинца, которого сбил лихач на кроссовере

Мужчина находится в реанимации.

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В Челябинске продолжается розыск водителя, который в пятницу вечером на высокой скорости сбил пешехода на улице Елькина и скрылся с места ДТП. Родственники 39-летнего мужчины рассказали о его состоянии.

Пострадавший в сознании с момента аварии, с ним уже смогли пообщаться родственники и сотрудники полиции, которые занимаются розыском нарушителя. Сейчас он находится в реанимации городской больницы, но вскоре его могут перевести в обычную палату.

«У него вся левая сторона переломана: рука, нога, кости таза. Когда ходить будет — непонятно, это потом жизнь покажет. Но вопрос о жизни и смерти уже не стоит. У него большая кровопотеря, должны переливание делать», — рассказал сайту «Первый областной» родственник пострадавшего мужчины.

Напомним, жуткое ДТП произошло вечером 11 октября напротив дома 77 по улице Елькина в Челябинске. На высокой скорости кроссовер светлого цвета сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Родственники рассказали, что челябинец возвращался домой с работы. Водитель скрылся с места ДТП, не попытавшись помочь пострадавшему. Сейчас его разыскивает полиция, требуется помощь очевидцев и записи с видеорегистраторов.

Всех, кто располагает необходимой информацией, просят обратиться по телефонам: 728-60-10(11); 8-922-705-31-32.