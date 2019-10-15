«Придавило ногу, а потом бросило на землю»: челябинка ищет водителя, сбившего ее сына на «зебре»

Мальчик не может ходить из-за травмы.

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В Челябинске неизвестный сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся. ДТП произошло во вторник, 14 октября, в 14.51 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова. О произошедшем рассказала мама ребенка.

По ее словам, сын ехал в музыкальную школу. Мальчик убедился, что машины остановились, и начал переходить дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В этот момент на перекресток вылетел автомобиль, поворачивающий направо. От шока мальчик не сразу понял, что произошло, сразу поднялся и пошел дальше. Водитель после столкновения притормозил, однако даже не вышел из машины, продолжив движение.

«Ваня сначала почувствовал, что ему придавило ногу, а потом бросило на землю. Скорее всего, его зацепило зеркалом после того, как шина проехала по ноге. Сын был в шоке, поднялся и пошел. Он перешел этот переход, сел в троллейбус. А в троллейбусе почувствовал острую боль в ноге, позвонил мне, я его забрала, и мы поехали в травмпункт», — рассказала Олеся Астафьева, мама мальчика.

В больнице 12-летнему Ване сделали снимок, к счастью, обошлось без переломов. Но его нога сильно отекла, ходить ребенок пока не может.

Челябинка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, на своей странице в соцсети она ищет свидетелей ДТП и обладателей видеозаписей с регистраторов.