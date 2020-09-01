Мужчину с марихуаной в «киндер-сюрпризе» задержали на ж/д станции в Миассе

Нарушитель привлек внимание полицейских курением в неположенном месте.

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На железнодорожном вокзале в Миассе полицейские задержали 35-летнего мужчину, который курил в неустановленном для этого месте. Во время составления административного протокола выяснилось, что нарушитель пронес еще и наркотик.

Инцидент произошел в среду, 26 августа, на ж/д станции Миасс. Нарушителя хотели привлечь к ответственности за курение на вокзале. При осмотре его сумки полицейские обнаружили внутри пластиковый контейнер. В «желтке» от «киндер-сюрприза» находилось около грамма марихуаны.

«В отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст.6.8 КоАП РФ „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Теперь мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.