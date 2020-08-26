Восьмерых южноуральцев задержали с наркотиками полицейские

Большинство из них ранее судимы за подобные нарушения законодательства.

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В нескольких районах Челябинска сотрудники полиции задержали сразу несколько человек с наркотиками. Ещё одного правоохранители задержали в Златоусте. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, семь граждан в возрасте от 21 до 35 лет челябинские полицейские с наркотиками общей массой более 132 граммов задержали на территории Советского, Центрального, Тракторозаводского, Курчатовского и Калининского района. Среди обнаруженных запрещённых веществ большая доля приходилась на героин — его было более 120 граммов. Шесть челябинцев хранили вещества для личного потребления, ещё один задержанный — ранее судимый 33-летний мужчина — с целью сбыта.

«В Златоусте сотрудниками ОГИБДД был остановлен автомобиль „Лада Приора“. При виде полицейских пассажир стал явно нервничать. Инспекторы приняли решение о досмотре гражданина, в результате чего обнаружили сверток с веществом белого цвета массой 0,5 граммов. Экспертиза показала, что изъятым является наркотик мефедрон. Также установлено, что ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление»,— рассказали в ведомстве.

По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228, части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция указанных частей статей — лишение свободы на срок до трех и двадцати лет соответственно.

Двум челябинцам и задержанному жителю Златоуста избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальным суд избрал меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.