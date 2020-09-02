Логистический центр «Вайлдберис» привёл к конфликту миассцев и администрацию

В мэрии подчеркнули, что вопрос стоит на стадии обсуждения.

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Яблоком раздора и причиной конфликта между местными жителями и администрацией стало строительство логистического центра «Вайлдберис» в Миассе. Компания захотела разместить крупный склад на 2 500 рабочих мест с зарплатой сотрудникам до 60 000 рублей в самом сердце города. Однако взамен по улицам Миасса будут проезжать около 600 фур каждый день, что равно примерно 2 машинам в минуту.



Именно последнее и вызвало недовольство у горожан. Затем появилась информация, что городские власти отказались от проекта, но представители мэрии опровергли её. Как рассказала начальник управления экономики мэрии Миасса Елена Пономарёва, на последней депутатской сессии этот вопрос подвергся бурному обсуждению.

«Мы-то говорим о том, что тут и начало еще не положено, потому что ведутся переговоры, и инвестор площадку выбирает под размещение своего инвестиционного проекта. И если он примет решение, все состоится. Переговоры ведутся, и они ведутся и с администрацией, и с областным руководством. Они не откладываются»,— прокомментировала историю начальник управления экономики администрации Миасса Елена Пономарёва.

На данный момент рано говорить, что логистический центр появится именно в центре Миасса. В «Вайлдберис» ещё не выбрали точное место, так что вполне возможно, что его откроют на окраине города или же перенесут за пределы Челябинской области, ведь для воплощения проекта компания рассматривает и другие города.