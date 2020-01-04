Мужчину с килограммом героина задержали в Челябинске правоохранители

Желание легких денег обернулось для южноуральца статьей.

Послушать 00:00

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 40-летнего мужчину, пытавшегося сбыть более килограмма героина. Оперативно-розыскные мероприятия проводились при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

Известно, что задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Наркотическое вещество, предназначенное для дальнейшего распространения по региону, мужчина пытался продать одному из жителей Челябинской области. Сейчас сотрудники полиции восстанавливают всех причастных к данному преступлению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный находится под стражей, за такое деяние ему может грозить пожизненное лишение свободы.