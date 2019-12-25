Суд вынес приговор южноуральцу, который производил наркотики в своем гараже

Вещество он фасовал и делал закладки.

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Челябинский областной суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который производил, фасовал и продавал наркотики. Он признан виновным в незаконном производстве наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также покушении на сбыт, совершенном организованной группой.

С апреля по июль 2019 года мужчина в златоусте получал от соучастников по почте химические реактивы, прекурсоры и оборудование для изготовления наркотического средства. В гараже своего дома он оборудовал лабораторию, где произвел всего около двух килограмм синтетического наркотика. Полученное вещество он расфасовывал и размещал в тайниках на территории Челябинска.

При задержании сотрудники ФСБ обнаружили у него упаковки с наркотиками, а в гараже — необходимые для его производства предметы и препараты.

В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину, но отрицал, что действовал в организованной группе. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый способствовал раскрытию преступления, характеризуется положительно, ранее судим не был, а также состояние его здоровья.

«Указанные обстоятельства суд признал исключительными и назначил наказание ниже низшего предела в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, конфисковано имущество, приобретенное на деньги от продажи наркотиков», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Добавим, что мужчина имеет восемь классов образования, холост, не работает, ранее не судим.