Мужчине, который бросил грудничка на асфальт, усилили наказание

В Челябинском облсуде прошло еще одно заседание по делу.

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В июле прошлого года в Металлургическом районе Челябинска практически произошло несчастье. Пьяный мужчина ночью поссорился со своей сожительницей, поэтому он взял их совместного ребенка, которому был всего месяц, вышел на улицу и намеревался с силой бросить его на асфальт. Тогда вовремя на помощь подоспел сотрудник полиции, но мужчина все-таки совершил задуманное. Полицейский успел схватить ребенка за одежду в считанных сантиметрах от асфальта.

14 мая состоялось заседание Металлургического районного суда, где этому 26-летнему мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 статьи «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений».

Только вот прокурор отметил, что приговор был «слишком мягкий», поэтому он внес апелляцию о несогласии с назначенным наказанием. И сегодня, 30 июля, она была удовлетворена Челябинским областным судом.

«По результатам рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь приговор вступил в законную силу.