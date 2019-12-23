«Надеялись, что она оставит его в роддоме»: челябинцы рассказали о семье, где отец убил младенца

Родители малыша были неблагополучными.

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Стали известны подробности о 29-летнем челябинце, который убил своего новорожденного сына. Соседи рассказали, что семья является неблагополучной. В момент совершения преступления мама малыша находилась рядом.

Соседка рассказала, что мужчина употреблял алкоголь и наркотики, проводил время в странных компаниях. В течение десяти лет весь подъезд боролся с ним, пытаясь призвать к совести. Потом он встретил свою сожительницу, которая и родила ему сына.

«Мы когда узнали, что она беременна, надеялись, что она оставит его в роддоме. Роды начались дома, врачи видели условия дома и состояние родителей. Но ребенка забрали, видимо, была какая-то попытка, желание построить семью», — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома.

Знакомые семьи рассказали, что после рождения ребенка все в семье стало спокойно. В день трагедии произошел какой-то конфликт. После случившегося соседки сразу же побежали к ним и поддерживали молодую мать. По их словам, женщина иногда также выпивала вместе с возлюбленным.

«Он в открытую сказал: „Пьяный был, задушил ребенка, чтобы он не кричал“. Он неблагополучный человек и в школе пил. Заявление писали, что они шумят, драки постоянно, музыка», — поделилась одноклассница мужчины.

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные в одной из квартир в Ленинском районе Челябинска. Пьяный мужчина нанес своего месячному сыну несколько ударов, после чего малыш скончался в больнице. Челябинец обвиняется в убийстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.