«Не надо было дергаться!»: в роддоме Кыштыма младенцу порезали лицо

По словам родственников, врачи обвинили в случившемся роженицу.

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Дарья Кадочникова из Верхнего Уфалея поступила в роддом Кыштыма со схватками, роды должны были быть естественными, но в последний момент ребенок изменил свое положение, и врачи приняли решение делать кесарево.

Со слов бабушки младенца, 19-летней роженице поставили эпидуральную анестезию, но когда врачи сделали надрез, будущая мама закричала: «Вы режете меня на живую!». После чего медики сделали инъекцию в вену и Дарья заснула.

«Внучка родилась в 21:50 и нам ее показали с разрезом на щечке. Врачи сказали снохе „Меньше надо было дергаться!“. Порез обработали зеленкой и все», — рассказывает бабушка новорожденной Галина Пшеницына.

Сама мама и ее ребенок еще в роддоме. У Дарьи 27 января поднялась высокая температура, которая держится до сих пор.

«У нее температура 39, ее перевели в отдельную палату, там холодно, обогреватель только сегодня ей принесли, когда я попросила. Ребенка от нее тоже только сегодня забрали. У Даши какая-то инфекция, она принимает антибиотики и при этом ей приносили ребенка на грудное вскармливание! Как такое вообще возможно?», — возмущается свекровь Галина Пшеницына.

На момент публикации материала мы еще не смогли получить комментариев от главного врача родильного дома КЦГБ имени А. П. Силаева в Кыштыме и регионального Минздрава.