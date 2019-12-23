Челябинца, подозреваемого в убийстве младенца, заключили под стражу

Время до решения суда он проведет в заключении.

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В Челябинске Ленинский районный суд избрал меру пресечения для 29-летнего челябинца, подозреваемого в убийстве младенца. По предварительным данным, месячный малыш помешал собственному отцу тем, что громко кричал и плакал.

«Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил сайту «Первый областной» руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.

Напомним, что трагедия произошла 19 декабря. По версии следствия, мужчина, подозреваемый в убийстве, в четверг вечером находился в квартире, расположенной в Ленинском районе. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы его месячный сын перестал плакать, мужчина несколько раз ударил его, а после бросил на пол. В результате полученных травм ребенок скончался.